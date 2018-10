Valget i Afghanistan utsettes med én uke i Kandahar etter drap på politisjef

Valget på ny afghansk nasjonalforsamling er utsatt med én uke i Kandahar-provinsen som følge av drapet på en av landets viktigste sikkerhetstopper.

Landets valgkommisjon opplyste fredag at valget er utsatt for å gi rom for begravelser og sorg etter at Kandahars politisjef Abdul Raziq og to afghanske politifolk ble skutt og drept torsdag.

Rafiq ble skutt i ryggen i det han skulle forlate et møte med den amerikanske NATO-toppen Scott Miller. Også provinsens etterretningssjef og to politimenn ble drept da en afghansk vakt vendte våpenet sitt mot møtedeltakerne. Miller, som er øverste leder for NATOs styrker i Afghanistan, kom uskadd fra angrepet, men tre andre amerikanere ble såret. De er ifølge NATO evakuert for å få medisinsk behandling.

Tilstanden til Kandahars guvernør Zalmay Wesa er fortsatt uavklart. Det er blitt meldt at han er innlagt på sykehus med kritiske skader. Like etter angrepet hevdet en parlamentariker at han var drept, men tjenestemenn i Kabul fastholder at han overlevde.

Raziq skal begraves i Kandahar fredag. Han ble ansett som en av landets viktigste sikkerhetstopper og Taliban-motstandere. Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet, som ifølge gruppen var rettet mot Abdul Raziq og Scott Miller.



