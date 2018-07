Valglokalene er åpnet i Zimbabwe

Lange køer dannet seg utenfor flere av valglokalene i Zimbabwe da de åpnet mandag morgen.

Valglokalene åpnet klokken 7 mandag morgen.

– Jeg må gjøre dette. Jeg trenger å se et bedre Zimbabwe for mine barns skyld. Det har vært vanskelig, sier 28 år gamle Tawanda Petru, som har møtt opp for å stemme i en bydel i Harare der flerparten av innbyggerne har lav inntekt.

Om lag 5,5 millioner mennesker er registrerte velgere. Flere tusen valgobservatører, blant annet over 100 fra EU, er i landet for å overvære valget.

Presidentvalget er det første i landet siden Robert Mugabe ble tvunget til å trekke seg som president etter et militærkupp i november i fjor. Mugabe hadde da hatt makten i landet i 37 år.

Etterfølgeren er tidligere visepresident Emmerson Mnangagwa. Han har lovet et fritt og rettferdig valg. Opposisjonen i landet har ingen tro på det og viser til at det fortsatt er Mugabes parti ZANU-PF som har makten i landet.

Søndag uttalte imidlertid Mugabe at han anser valget som udemokratisk, og at han ikke kommer til å stemme på Mnangagwa.

Velgerne har 23 kandidater og 55 partier å velge blant. Opposisjonsleder Nelson Chamisa i partiet MDC regnes som Mnangagwas hovedutfordrer.

