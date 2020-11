Valgresultatet i Georgia godkjent

Etter den siste håndtellingen av stemmene ble valgresultatet i Georgia fredag formelt godkjent av valgansvarlig Brad Raffensperger.

Raffensperger, som selv er republikaner, bekrefter fredag at Joe Biden vant delstatens 16 valgmenn, melder The New York Times.

Raffensperger, som har håndtert valget på korrekt vis, er blitt sterkt kritisert av andre topprepublikanere for å ha latt Biden vinne Georgia. Men han står ved at valget har gått riktig for seg.

– Jeg er av den oppfatning at tall ikke lyver. Jeg mener tallene vi legger fram i dag, er korrekte, sa han.

Skuffet

– Som andre republikanere er jeg skuffet over at vår kandidat ikke vant Georgias valgmenn, sa han videre i det som oppfattes som et innspill for å berolige Trump-tilhengerne, ifølge CNN.

Godkjenningen er et hardt slag mot president Donald Trumps forsøk på å omstøte valgresultatet. Han og hans folk har forsøkt å blokkere den formelle godkjenningen i viktige stater i håp om å hindre at stater utpeker valgmenn som støtter Biden, i strid med valgresultatet.

Jevnt

Godkjenningen er gitt etter at alle statens 5 millioner stemmer ble talt opp på nytt med hånd etter at Trumps folk krevde det. Omtellingen viser at Biden vant med litt over 12.000 flere stemmer enn Trump.

Det er første gang siden 1992 at en demokrat vinner presidentvalget i den hittil svært republikanske sørstaten.

Nye, mer liberale generasjoner, tilflytting fra andre stater til storbyen Atlanta og en intens kampanje for å registrere velgere er bakgrunnen for Demokratenes framgang de siste årene.

Flere andre delstater skal innen 1. desember godkjenne sine resultater, noe som vil føre til at Biden formelt har vunnet 306 valgmenn, mot Trumps 232.

(©NTB)

