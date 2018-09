Valgtabbe i Sverige: SD får ett ekstra mandat

Et valgdistrikt sendte inn feil resultat på valgnatten, skriver Expressen. Dermed får Sverigedemokraterna ett ekstra mandat.

En stemmefeil har gjort det enda vanskeligere for Alliansen å hente inn de rødgrønne i det svenske parlamentets mandatfordeling.

Det var svenske Expressen som først meldte om saken, mandag kveld.

En endring på valgmyndighetenes nettside kunne vise at de preliminære mandattallene for Centerpartiet (C) og Sverigedemokraterna (SD) plutselig hadde to mandater mellom seg. Dermed er stillingen henholdsvis 144-142.

Sendte inn feil

Før den preliminære mandatfordelingen hadde Centerpartiet mandag ettermiddag 31 mandat, mens Sverigedemokraterna hadde 62. Noen timer senere hadde så førstnevnte mistet ett mandat til Jimmie Åkesson & co.

En ekstrainnsatt matematiker hadde i følge Expressen blitt sendt opp til myndighetenes kontor tidligere på mandagskvelden for å dobbelsjekke tallene.

Der ble det altså klart at et valgdistrikt hadde sendt inn feil tall.

- Et distrikt i nordlige Västra Götalands fylke hadde blandet valgene. De hadde rapportert tallene for fylkestingsvalget i stedet for parlamentsvalget, forteller pressesekretær i Valmyndgiheten, Lars Aden Lisinski, til samme avis.

- Ingen ytterligere endringer

Feilen ble fikset rett etter klokka 18, mandag kveld.

- Denne feilen påvirket mandatsfordelingen. Ett mandat har nå gått til Sverigedemokraterna fra Centerpartiet, sier Aden Lasinski til Expressen.

Ifølge pressesekretæren tyder ingenting på at den foreløpige mandatsfordelingen vil bli endret ytterligere før onsdagens stemmer, sene forhåndsstemmer og utelandsstemmer er beregnet.

Borgerlig nekt

Selv om SD har fått en moralsk boost fra uventet hold, sliter fortsatt Åkessons parti med samtaler om en mulig ny høyreorientert regjering i Sverige.

De borgerlige partiene i Sverige nekter nemlig fortsatt å snakke med SD om veien videre etter valget.

Det innvandringskritiske og høyrepopulistiske partiet har sendt en formell invitasjon til Moderaterna og Kristdemokraterna, men de to partiene har, i likhet med de andre borgerlige partiene, lovet å ikke inngå samtaler.

SD har fått en oppslutning på nesten 18 prosent av stemmene.

