Valgtrøbbel fører til lengre åpningstid ved valglokaler i Indiana

En dommer har bestemt at tolv valglokaler i delstaten Indiana skal holde åpent i opptil to og en halv time lenger fordi de åpnet for sent.

Lokalene skulle etter planen stenge klokka 18 lokal tid, men ettersom flere av dem åpnet så mye som halvannen time for sent, skal velgerne få mulighet til å stemme også etter dette.

Problemene skyldes at enkelte valgarbeidere trakk seg, og at andre ikke kom for å hente valgmateriell. I tillegg var flere valglokaler stengt da valgarbeiderne ankom tirsdag morgen.

Millioner av amerikanske velgere deltar i tirsdagens mellomvalg. Flere steder er det meldt om svært lange køer, maskintrøbbel og andre problemer.

I New York City blir det meldt om lange køer fordi flere maskiner som skal skanne stemmesedlene, brøt sammen.

I bydelen Brooklyn skal de fleste skannemaskinene ha vært ødelagt ved to ulike valglokaler, noe som førte til at folk måtte vente i timevis på å avgi stemme.

Det er ventet stor valgdeltakelse. Ved ett av valglokalene på Manhattan var oppmøtet så stort tirsdag morgen at køen strakte seg rundt idrettsplassen på en skole.

