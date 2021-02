Våpenhvile mellom India og Pakistan i Kashmir

India og Pakistan har forpliktet seg til å stoppe å avfyre våpen over grensen i det bestridte området Kashmir og respektere en avtale fra 2003.

Avtalen om våpenhvile fra 2003 har i stor grad blitt ignorert, og flere hundre personer er drept i sammenstøt ved grensen siden da.

Men nå har de to landene forpliktet seg til å overholde avtalen igjen i en telefonsamtale onsdag, ifølge en felles uttalelse fra det indiske og det pakistanske militæret.

Dersom avtalen mellom de to atommaktene implementeres, vil det være et stort steg i retning av å nedjustere konfliktnivået i den svært militariserte regionen i Himalaya.

En 740 kilometer lang linje kalt Line of Control (LOC) utgjør en de facto grense mellom landene. Pakistanske myndigheter anklager India for 13.000 overtredelser de siste 18 årene, og India anklager også det pakistanske militæret for brudd på avtalen i stor skala.

De to landene har en lang og bitter historie. To av tre kriger siden de to landene ble uavhengige fra Storbritannia i 1947, har vært over området som de begge krever enerett over.

Relasjonene falt til et nytt bunnpunkt i 2019 da India inndro en spesiell autonom status for den delen av Kashmir som har vært under deres kontroll. Grepet førte til en flere måneder lang nedstenging av sikkerhetsårsaker i regionen.

Diplomatiske relasjoner ble nedgradert mellom landene, handel ble stanset og forbindelser både via jernbane og vei ble innstilt.

(©NTB)

