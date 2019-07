Varadkar mener brexit kan forene Irland

Dersom britene forlater EU uten en avtale, kan det føre til at Irland og Nord-Irland forenes, mener Irlands statsminister Leo Varadkar.

Storbritannias nye statsminister Boris Johnson har lovet britene at landet forlater EU innen 31. oktober, med eller uten en framforhandlet avtale.

Dersom det blir brexit uten avtale vil flere i Nord-Irland komme til å stille spørsmål ved unionen med England, Skottland og Wales, tror Irlands statsminister Leo Varadkar.

– Folk som kan beskrives som moderate nasjonalister eller moderate katolikker, som er mer eller mindre fornøyde med status quo, vil se i retning av et forent Irland, sier Varadkar.

– I økende grad vil vi også se at protestanter, liberale unionister, spør seg om hvor de føler seg mest hjemme, sier han.

– Er det i et nasjonalistisk Storbritannia som snakker om å innføre dødsstraff og den slags? Eller er det som en del av et felles europeisk hjem og Irland, sier Varadkar.

Varadkar mener at det er helt uaktuelt med brexit uten en såkalt backstop-løsning for irskegrensen, noe Johnson antydet muligheten for i sin første tale som statsminister.

Johnsons forgjenger Theresa May forhandlet fram en avtale med EU om en slik reserveløsning, for å sikre at det ikke blir nødvendig å innføre kontroller på grensa mellom Irland og Nord-Irland dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale.

Denne grensa blir EUs yttergrense etter skilsmissen, men en åpen grense her regnes som avgjørende for å sikre fortsatt fred på øya.

