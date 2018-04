Varebil kjørte over fotgjengere i Toronto

Lokale medier melder at fire personer skal være døde.

En varebil skal ha kjørt over om lag ti fotgjengere i Toronto i Canada, opplyser politiet i byen mandag kveld, norsk tid.

Sjåføren er pågrepet, melder flere medier.

Ifølge CBC skal et vitne ha sett minst fire kropper ligge dekket av tepper på bakken ved åstedet. Opplysningen er ikke bekreftet av politiet.

- Så ut til å vite hva han gjorde

Hendelsen skjedde like før klokka 13.30 lokal tid, eller 19.30 norsk tid, i den kanadiske storbyen. Minst åtte personer ble påkjørt av den hvite varebilen, melder kanadisk politi.

Den kanadiske avisa Global News skal ha observert flere menneskekropper dekket med tepper.

Øyenvitnet Nick Sanka forteller til avisa at han satt og studerte ved en Starbucks i nærheten da han så en varebil «bare kjøre forbi». Han sier at varebilen «definitivt økte farten», og at det virket som om føreren kjørte over fotgjengerne med vilje.

- Han så ut til å ha kontroll på hva han gjorde... han så ikke ut til å være svekket av noen form, sier Sanka.

- Han kjørte bare rett gjennom, og klarte å foreta en perfekt sving ved gatehjørnet også.

Skal være pågrepet

Føreren av bilen skal være pågrepet av politiet.

Påkjørselen skjedde i et travelt gatekryss i sentrum av den kanadiske byen, ved Yonge Street like foran North York Civic Centre. Ifølge canadiske medier er det en rekke ambulanser på stedet.

Senere skal sjåføren ha klart å kjøre ut av området, men ble til slutt innhentet av politiet.

CTV News skal ha fått inn bilder av at den pågrepne skal ha rettet en pistollignende gjenstand mot politiet og skal ha sagt at han var bevæpnet. Kort tid senere ble han pågrepet uten at det hadde blitt løsnet skudd, opplyser Toronto-politiet på Twitter.

- Det er for tidlig å si noe om motiv. Vi kan heller ikke si noe om skadeomfang, sier politiets talskvinne Meaghan Gray.

Bilder lagt ut på sosiale medier viser flere personer som ligger på bakken. Flere gater er sperret av, og deler av T-banen er stengt.

Trudeau har kommentert

Canadas statsminister Justin Trudeau kommenterte hendelsen i en kort uttalelse mandag kveld, norsk tid.

- Vi har akkurat blitt informert om situasjonen i Toronto. Hjertene våre går ut til alle som er berørt, sier han, ifølge Global News.

- Vi vil naturligvis få vite mer og si mer i løpet av de kommende timene, legger statsministeren til.

