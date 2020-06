Varsler nedstengning etter koronautbrudd i tysk slakteri

Et stort utbrudd av koronasmitte blant ansatte på et stort slakteri vest i Tyskland har ført til bekymring og advarsler om en ny regional nedstengning.

Etter flere uker med reduksjon av smittetallene i Tyskland er helsemyndighetene urolige etter at 803 av 1.450 ansatte ved et av slakterigigantens Tönnies anlegg i byen Rheda-Wiedenbrück i Gutesloeh-regionen har testet positivt på koronasmitte.

Lokale myndigheter har derimot motsatt seg en full nedstengning av byen og av slakterianlegget. De fleste ansatte er satt i karantene, mens andre får lov til å bare reise mellom jobb og hjemmet.

Militæret er inne for å assistere, og i alt er det så langt utført 3.500 tester ved slakteriet. Foruten de 803 positive testene som er registrert, er 463 kommet negative tilbake. Resultatet for de øvrige er ennå ikke klart.

– Dersom ikke situasjonen endrer seg, kan en omfattende nedstengning bli nødvendig, sier statsminister Armin Laschet i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Det er spesielt nevnt at de ansatte ved slakteriet kommer fra mange ulike steder, noe som øker faren for et større utbrudd. Lokalt har det vært sterke protester mot at slakteriet ikke har stengt driften for å få bukt med smitteutbruddet.

