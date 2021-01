En gruppe hjemløse som bor i lokaler som tilhører Vatikanets veldedige organisasjon, har mottatt den første vaksinedosen.

Kirkestaten planlegger å gi flere vaksiner i tiden som kommer, opplyser talsmann Matteo Bruni.

Pave Frans har lenge tatt til orde for en rettferdig fordeling av vaksiner og at alle må få tilgang til dem. Den 84 år gamle kirkelederen har også sagt at det er viktig å ta vaksinen, ikke bare for å beskytte sitt eget liv, men også andres liv.

Forrige uke kunngjorde Vatikanet at paven og hans forgjenger Benedikt begge har fått den første vaksinedosen.

