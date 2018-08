Vatikanet: Kriminelle og moralsk forkastelige overgrep i Pennsylvania

– Kriminelt og moralsk forkastelig, fastslår Vatikanet etter avsløringen av at over 300 katolske prester skal ha misbrukt barn i Pennsylvania i USA.

– Både overgriperne og dem som tillot at overgrep skjedde, bør stilles til ansvar for sine handlinger, sier Greg Burke, talsmann for Vatikanet.

Han legger til at pave Frans står på ofrenes side.

– To ord kan uttrykke følelsene stilt overfor disse grusomme forbrytelsene: skam og sorg, sier Burke.

– Trolig flere tusen ofre

En granskingsrapport om de mange overgrepene ble denne uken lagt fram av en storjury i den amerikanske delstaten Pennsylvania.

Granskerne mener det kan rettes troverdige overgrepsanklager mot over 300 prester. Trolig er flere tusen barn utsatt for seksuelle overgrep over en periode på flere tiår, ifølge rapporten.

De fleste ofrene var gutter, men også jenter skal ha blitt misbrukt. I rapporten slås det fast at kirkeledere aktivt og systematisk dekket over overgrepene.

To prester siktet

Nesten alle sakene er imidlertid foreldet, noe som gjør det umulig å ta ut siktelser og tiltaler. Mange av prestene er døde, mens andre ikke lenger er praktiserende.

Granskingen i Pennsylvania har kun ført til at to prester er blitt siktet for forbrytelser. En av disse har tilstått.

Storjuryen har undersøkt anklager i bispedømmer som omfatter over halvparten av Pennsylvanias 3,2 millioner katolikker. Granskingen føyer seg inn i en lang rekke lignende avsløringer av seksuelle overgrep mot barn begått av katolske prester i USA og andre land.

Minst 5.700 katolske prester i USA er blitt anklaget for overgrep, ifølge organisasjonen Bishop Accountability. Bare noen få hundre er blitt tiltalt, stilt for retten og dømt.

