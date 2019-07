Veksten avtok i eurosonen i andre kvartal

Veksten i eurosonen var på kun 0,2 prosent i andre kvartal, ifølge nye tall fra Eurostat.

I årets første tre måneder lå veksten på 0,4 prosent.

Tallene som ble offentliggjort av Eurostat onsdag, viser også at inflasjonen i de 19 eurolandene falt fra 1,3 prosent i juni til 1,1 prosent i juli, nok et tegn på at farten i den økonomiske veksten er langsommere enn håpet.

Et lyspunkt var at arbeidsløsheten justert for sesongvariasjoner også falt. Den lå på 7,5 prosent i juni mot 7,6 prosent i mai.

Juni-arbeidsledigheten er den laveste i eurosonen på ti år.

