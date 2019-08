Venezuela anklager USA for å sabotere fredssamtalene der Norge er tilrettelegger. Det hvite hus hevder at tiden for dialog er over.

– Tiden for dialog er over. Nå er det tid for handling, sier president Donald Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton.

President Nicolás Maduros tid er snart omme, forsikrer han.

– Vi skal sørge for at Maduro snart går tom for måter å forsørge seg selv på, sier Bolton.

Saboterer samtaler

President Donald Trump beordret denne uka nye og skjerpede sanksjoner rettet mot regimet i Venezuela, og disse vil effektivt hindre amerikanske selskap og personer fra å gjøre forretninger med Maduros regjering og dens støttespillere.

Venezuela kaller straffetiltakene «nok et alvorlig angrep» og anklager USA for å sabotere forsøkene som de siste månedene har pågått for å finne en politisk løsning på krisen.

I en uttalelse fra utenriksdepartementet i Caracas hevdes det videre at USAs siste straffetiltak utgjør «vilkårlig økonomisk terrorisme» mot det venezuelanske folk.

Norge bistår

Representanter for opposisjonslederen Juan Guaidó, som med støtte fra USA utropte seg selv til fungerende president i januar, har de siste månedene hatt samtaler med representanter for regimet i et forsøk på å komme fram til en politisk løsning.

Norge er tilrettelegger under disse samtalene, og partene har blant annet møtt hverandre i Oslo. I begynnelsen av juli ble samtalene flyttet til Barbados, fortsatt med norske diplomater som tilretteleggere.

Venezuelas regjering mener Trump og hans allierte er fast bestemt på å sabotere samtalene, ettersom «de frykter resultatet og fordelene».

Maduros regjering understreker imidlertid at de ikke vill la USAs «opptrapping» påvirke den politiske dialogen.

– Sosialismens redsler

En talsperson for Trump gjentok tirsdag USAs absolutte krav om at Maduro må gå og at «alle alternativer ligger på bordet» for å nå det målet.

– Maduro-diktaturet må ta slutt for at Venezuela skal kunne få en stabil, demokratisk og velstående framtid – fri fra sosialismens redsler som har herjet med dette en gang så flotte landet, sa Stephanie Grisham.

– USA vil bruke ethvert formålstjenlig middel for å få en slutt på Maduros grep på Venezuela, sa hun.

