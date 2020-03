Venezuela ber om koronalån fra IMF

Venezuela har bedt Det internasjonale pengefondet (IMF) om et lån på 5 milliarder dollar for å kunne håndtere spredningen av koronaviruset.

I et brev til IMF-sjef Kristalina Georgieva ber president Nicolás Maduro om hastelånet for å styrke systemene for oppdagelse og respons på koronaviruset.

Alle medlemsland i IMF kan be om hastelån via mekanismen Rapid Financing Instrument (RFI), som gjør at de kan få økonomisk hjelp uten å ha en fullstendig økonomisk plan på plass.

Mandag var det registrert 17 smittetilfeller, men ingen dødsfall i landet.

Venezuela er fra før i dyp politisk og økonomisk krise. Helsevesenet har brutt sammen, og landet er under strenge sanksjoner fra USA.

(©NTB)