Venezuela forlenger restriksjoner

Venezuelas president Nicolás Maduro kunngjorde tirsdag at han forlenger nedstengningen av landet på grunn av koronakrisen med ytterligere 30 dager.

– Jeg vil fornye 30-dagers beredskapsdekretet for å fortsette å beskytte vårt folk, sa presidenten i en tale tirsdag.

Maduro er på tv nesten daglig for tiden. Forlengingen innebærer at alle flygninger til og fra Venezuela fram til 12. juni er kansellert, slik det har vært de siste månedene.

Landet har vært nedstengt siden 13. mars, og dette er andre gang 30-dagers dekretet fornyes.

Venezuela har ifølge Maduro så langt registrert 423 tilfeller av koronasmitte og 10 dødsfall knyttet til covid-19.

Opposisjonsleder Juan Guaidó sier imidlertid at de reelle tallene er langt høyere i et land der helsevesenet for lengst har kollapset etter flere år med mangel på tilgang til tilstrekkelig med helsetjenester, utstyr og medisiner på grunn av økonomiske problemer.

(©NTB)