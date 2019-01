Venezuela lar USAs diplomater bli likevel

Venezuela omgjør ordren om at USAs diplomater i Caracas måtte forlate landet innen 72 timer.

Venezuelas president Nicolás Maduro brøt de diplomatiske forbindelsene med USA på onsdag etter at Trump-administrasjonen anerkjente opposisjonslederen Juan Guaidó som interimspresident. Han kalte framstøtet et regelrett kuppforsøk.

Maduro ga de amerikanske diplomatene 72 timer på å forlate landet, men USA nektet å etterkomme ordren som de hevdet var ugyldig fordi Maduro ikke lenger var landets legitime president.

Det skapte fare for en potensielt voldelig konflikt ved ambassaden lørdag kveld, da fristen til å reise utløp.

Men da sola var i ferd med å gå ned over Caracas, uttalte utenriksdepartementet at det var åpnet et 30 dager langt vindu for å forhandle om opprettelsen av et amerikansk interessekontor i Caracas, og et lignende kontor for Venezuela i Washington.

En lignende ordning ivaretok forbindelsene mellom USA og Cuba mens de diplomatiske forbindelsene i flere tiår var brutt.

(©NTB)