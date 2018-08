Venezuela utsteder arrestordre på opposisjonsleder

Venezuelas høyesterett har utstedt arrestordre på opposisjonsleder Julio Borges, som er i utlandet. Han anklages for drapsforsøk på president Nicolás Maduro.

Høyesteretten beordrer «umiddelbar pågripelse» av Borges, begrunnet med mistanke om at han var involvert i det venezuelanske myndigheter har opplyst var et drapsforsøk med bruk av drone mot Maduro i helgen.

Borges er i Colombia der han tirsdag deltok under innsettelsen av landets nye president Ivan Duque.

Maduro anklaget tirsdag Borges og Borges' partifelle Juan Requesens for medvirkning til det regjeringen kaller attentat og planlagt massakre. Requesens ble pågrepet i Caracas sent tirsdag kveld.

To eksplosjoner, forårsaket av droner lastet med sprengstoff, utløste panikk i militærparaden hvor Maduro talte. Ingen ble drept, men sju soldater skal ha blitt såret.

Regjeringen mener eksplosjonene var et forsøk på å drepe både Maduro og landets øverste militære ledere. Borges har ingen tro på denne teorien.

– Verken landet eller verden tror på deg når det gjelder denne farsen av et angrep. Vi vet alle at det var satt i scene for å kunne forfølge og undertrykke de av oss som er motstandere av diktaturet ditt, skrev han på Twitter tirsdag.

En annen opposisjonsleder, Henri Falcon, frykter det han kaller heksejakt på opposisjonelle.

Maduro har anklaget både opposisjonsledere, Colombias avgåtte president Juan Manuel Santos og USA for å ha vært involvert i angrepet. Santos og USA har avvist anklagene.

(©NTB)

Mest sett siste uken