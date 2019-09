Venezuelas leder på Moskva-besøk

Venezuelas president Nicolás Maduro kom onsdag til Moskva der han møtte en av sine viktigste støttespillere, president Vladimir Putin.

Venezuela er i en dyp økonomisk og politisk krise, og Maduros besøk i Moskva blir gjennomført dagen etter at USAs president Donald Trump fordømte den venstreorientere presidenten fra FNs talerstol.

Russland har støttet Venezuela med sjenerøse lån under krisen, og onsdag fastholdt Putin at Russland støtter «alle legitime myndigheter i Venezuela, deriblant presidenten».

Verken Putin eller Maduro sa noe om framtidig økonomisk støtte, men ifølge Putin kommer Russland til å opprettholde samarbeidet med Venezuela både når det gjelder energi, helsehjelp og matforsyninger.

Maduro har den siste tiden tilsynelatende forsøkt å bedre forholdet til flere opposisjonspartier. Han ønsker også å endre landets valgkommisjon, som overvåker hvordan valgene i landet gjennomføres.

Tegnene på en viss reformvilje har kommet etter at de norskstøttede forhandlingene med opposisjonsleder Juan Guaidó brøt sammen.

Tirsdag avsluttet parlamentarikere fra Maduros sosialistparti en to år lang boikott av den opposisjonsdominerte nasjonalforsamlingen.

Utviklingen er en ny utfordring for Guaido, som opposisjonen fortsatt regner som Venezuelas legitime president. Opposisjonen har fastslått at vil fortsette å regne ham som det også etter at hans mandat som president i nasjonalforsamlingen utløper i begynnelsen av 2020.

