Ventet på Norwegian-fly i ni timer: - Vi har fortsatt ikke fått noe mat

Norske Elizabeth Moss Danielsen, som er bosatt i Los Angeles, skulle søndag kveld reise med et Norwegian-fly til Norge på ferie. Hun var på flyplassen LAX klokken 18.30 lokal tid for å rekke 20.30-avgangen. Men nesten syv timer etter den planlagte avgangen - omtrent 03.15 lokal tid - satt hun fortsatt og ventet på flyet.

Moss Danielsen sier at de reisende har fått svært lite informasjon om den forsinkede avgangen. Alt de har fått som kompensasjon er en verdikupong på 13 dollar, som tilsvarer drøyt hundre norske kroner.

- Vi fikk vite først for en halv time siden at det var en teknisk feil. Og vi har blitt flyttet til tre forskjellige gater. Nå sitter vi her på gulvet og venter. Vi har fått en voucher på 13 dollar, men alle restauranter og barer er stengt, sier hun til Nettavisen ved 03-tiden lokal tid.

- Det er veldig mange her som skulle via Oslo til andre steder. Flere jeg har snakket med har måttet avlyse avtaler. Mange reisende sitter på gulvet og venter fordi det ikke er nok stoler, sier hun fortvilet.

Hun forteller også at betjeningen har vært lite vennlige når hun og de andre reisende har etterspurt mer informasjon om avgangen.

- Når jeg snakker med dem i skranken, gir de null informasjon. Hun var faktisk ganske frekk, sier Moss Danielsen.

- Svært beklagelig

Norwegian opplyser at det er nesten 300 passasjerer på flyvningen.

- Flyvningen er dessverre forsinket av tekniske årsaker. Det er svært beklagelig at passasjerene våre blir forsinket til Oslo, men sikkerheten kommer alltid først, og når flyet nå dessverre har fått en teknisk feil, er vi nødt til å ta det på alvor, sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Tonje Næss, til Nettavisen.

Like etter klokken 03.30 lokal tid, syv timer etter planlagt avgang, opplyser Moss Danielsen at det endelig var klart for ombordstigning. Klokken 04.45 lokal tid får imidlertid passasjerene om bord en kontrabeskjed.

- Vi har sittet om bord i over en time nå. Nå sier de at vi må tilbake til gaten og at det blir ikke noe fly i kveld, skriver Moss Danielsen i en SMS til Nettavisen.

Flyet kunne likevel ikke lette



Norwegian opplyser at årsaken til dette er fordi flyet fikk en ny teknisk feil etter at det gikk fra gate.

- Det betyr dessverre at flyet er videre forsinket. Passasjerene vil nå bli innlosjert på hotell mens vi jobber med å utbedre feilen. Vi forstår at dette er veldig frustrerende for passasjerene, og jobber på spreng for å få dem til Oslo så fort som over hodet mulig. Sikkerheten kommer alltid først og slike tekniske feil må fikses før vi kan lette, sier Næss.

Moss Danielsen sier imildertid at de fastboene i Los Angeles har fått beskjed om å reise hjem.

- De sa at de som bor i LA kan dra hjem og de andre får hjelp. That's it, skriver hun i en SMS.

Videre forteller hun at de reisende ikke har fått noen nye opplysninger om en eventuell ny avgang, men må vente på beskjed fra Norwegian enten via e-post eller telefon.

Norwegian påpeker at de reisende har blitt informert om forsinkelsen fortløpende via tekstmeldinger.

- Passasjerene våre har hele tiden blitt informert via SMS når vi har hatt ny informasjon og det er oppdatert informasjon på våre nettsider, sier Næss. ­­

Moss Danielsen opplyser at billetten er booket på morens norske mobiltelefonnummer, og at moren har mottatt noen SMS-er.

- Men der var det også lite informasjon, sier hun.

- Har ikke fått mat på ni timer



- Synes Norwegian det er tilstrekkelig å gi de reisende en voucher på 13 dollar, som ikke kan brukes før restaurantene åpnes igjen, når de har sittet og ventet i snart syv timer, Næss?

- Vi følger alltid EUs regelverk for passasjerrettigheter, noe vi også gjør i dette tilfellet. Hvis vi hadde visst at flyet ville bli så forsinket som det viste seg å bli, ville vi selvfølgelig sørget for at passasjerene fikk mat og drikke selv om serveringsstedene på flyplassen var stengt. Grunnen til at det ikke ble gjort i dette tilfellet var at avgangen ble forskjøvet flere ganger, og at man trodde flyet skulle lette mye tidligere enn det endte med å gjøre, sier hun.

Men over ni timer etter den opprinnelige avgangen, har nordmannen ennå ikke fått tilbud om noe mat.

- Vi har fortsatt ikke fått noe mat, sier Moss Danielsen klokken 05.40.

Etter nesten et halvt døgn på flyplassen drar Moss Danielsen tilbake til leiligheten i Los Angeles, uten å vite når hun eventuelt kan få booket seg inn på et nytt fly til Norge.

