Verdens største handelsavtale under utforming i Singapore

En bred enighet om det som vil bli verdens største frihandelsavtale ventes kan ventes på et toppmøte i Singapore i november, sier republikkens finansminister.

Avtalen det er snakk om er den såkalte Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), som omfatter 16 nasjoner. Den vil dekke halvparten av verdens befolkning og en tredel av verdens bruttonasjonalprodukt.

Etter at USA slo inn på en mer proteksjonistisk linje etter at president Donald Trumps regjering tok over, er det nå knyttet stor interesse til RCEP-samarbeidet som er støttet av Kina.

USA støttet opprinnelig arbeidet med en annen handelsavtale i regionen, nemlig det såkalte Trans-Pacific Partnership (TPP). Trumps regjering har imidlertid droppet engasjementet i TPP, og innledet en storstilt handelskrig med Kina. Nylig ble det kjent at Trump dropper to asiatiske toppmøter i november, blant annet det i Singapore.

RCEPs handelsministre og forhandlere møttes i Singapore torsdag og fredag, på sidelinjen av et møte i den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Handelsavtalen skal etter planen omfatte de ti ASEAN-medlemmene samt Kina, India, Japan, Sør-Korea og New Zealand.

Singapores handels- og industriminister Chan Chun Sing sier RCEP-samtalene nå er i den «mest utfordrende fasen», men holder fast ved at en avtale er i sikte.

(©NTB)

