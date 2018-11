Verdens turister velger stadig oftere Kina

Innen 2030 er Kina ventet å bli verdens mest populære turistmål, en posisjon som Frankrike har hatt i en årrekke.

I en fersk rapport fra Euromonitor International blir det anslått en økning på 5 prosent i antall turistreiser fra i fjor til i år. Det betyr at antall reiser vil komme opp i 1,4 milliarder innen nyttår.

I 2030 er det ventet at antall reiser vil være oppe i 2,4 milliarder, og mange av disse vil gå til land i Asia og Stillehavsregionen, som i år har opplevd en økning i turismen på 10 prosent.

Veksten skyldes blant annet at flere asiatiske land har fått en stadig større middelklasse som bruker den økte inntekten på fritidsaktiviteter, ikke minst på reiser til andre asiatiske land.

Mindre strenge visumrestriksjoner spiller også en rolle, ifølge Euromonitors analytiker Wouter Geerts. I tillegg viser han til at store idrettsarrangementer også vil trekke mange mennesker, som OL i Tokyo sommeren 2020 og OL i Beijing vinteren 2022.

Andre land som ligger an til kraftig vekst, er Egypt, Tunisia og Tyrkia, alle land som har opplevd at turistene har sviktet grunnet en ustabil sikkerhetssituasjon og frykt for terrorangrep.

Egypt har opplevd en økning på 134 prosent på ett år. Men fortsatt kommer det færre turister til landet enn i 2010. Da lå tallet på 14 millioner, mot 8 millioner i fjor.

Også i Europa er veksten sterk, mens USA kan komme til å oppleve en nedgang hvis handelskonflikten med Kina blir verre, mener Euromonitor.

