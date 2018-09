Verdensbanken: Gazastripens økonomi er i fritt fall

Palestinere på Gazastripen har i flere måneder samlet seg til protester mot den israelske blokaden, som har gjort livet svært vanskelig for innbyggerne i den palestinske enklaven. Bildet viser demonstranter som løper for å komme seg vekk fra tåregass som israelske soldater har skutt mot en strand like ved grensen til Israel. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )