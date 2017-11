Verdensberømt hvit elg skal skytes

Elgen har ved flere ganger opptrådt aggressivt mot mennesker, og skal derfor avlives.

Den hvite elgen, som holder til i Gunnarskog i Värmland, skal skytes, melder Svensk Jakt.

Elgen ble verdensberømt etter den ble filmet av Hans Nilsson, kommunalråd i Eda. Klippet ble delt på sosiale medier, og er sett av over 100 millioner.

Nå skal elgen avlives, etter den ved flere anledninger har opptrådt aggressivt overfor mennesker. I et av tilfellene vred elgen en kvinnes skulder ute av ledd.

Ifølge politisjef i Arvika, Christer Lööf, er elgen blitt veldig folkevant etter klippet gikk viralt, skriver Expressen. Det har ført til at folk som bor i området er redde for å gå ut i skogen i frykt for å møte elgen.

- Det er et dyr på flere hundre kilo, og om man blir sprunget på er det som å bli påkjørt av en bil, sier Lööf.

Naturfotograf Ingemar Pettersson mener imidlertid at turister og andre besøkende bør ta selvkritikk for å ha forfulgt elgen i håp om å ta det perfekte bildet. Han forteller at han har sett rundt 20 personer omringe elgen med kamera på samme tid.

- Jeg skjemmes. Alle vil ta naturbilder og enkelte fotografer tar snarveien til drømmebildet gjennom rene overgrep, sier Pettersson til Svensk Jakt.

Kommunalråd Nilsson er sterkt imot avlivingen, og sier at vurderer å beskytte elgen med sin egen kropp.

– Jeg kan tenke med å opptre som menneskelig skjold, sier Nilsson.

