Verdensledere ber om et oppgjør mot hat etter synagogemassakre i USA

Verdensledere reagerer med sjokk, sinne og sorg etter synagoge-massakren i Pittsburgh i USA. Flere av dem advarer mot antisemittisme og rasisme.

Lørdag løp den mistenkte gjerningsmannen, Robert Bowers (46), inn i synagogen i Tree of Life i Pittsburgh og ropte «alle jøder må dø», før han skjøt og drepte elleve personer. Seks andre ble såret.

– Dette onde antisemittiske angrepet er et angrep på menneskeheten. Vi trenger alle å jobbe sammen mot den giftige antisemittismen i verden. Vi må forene oss for å beseire hat, tvitret president Donald Trump, kort tid etter at han uttalte at slike skyttere burde få dødsstraff.

USAs justisminister Jeff Sessions vil ta ut siktelse for blant annet hatkriminalitet.

– Angrepet er forkastelig, frastøtende og stikk i strid mot verdiene i landet vårt, sa Sessions.

FNs generalsekretær António Guterres sier han er dypt sjokkert over hendelsen og maner til en samlet front mot «rasisme, antisemittisme, islamofobi og andre former for hat, fordommer, diskriminering og xenofobi, som vokser i styrke flere steder i verden».

Canadas statsminister Justin Trudeau har tilbudt solidaritet til ofrene mens Tysklands statsminister Angela Merkel kalte angrepet «blind antisemittisk hat».

USAs ekspresident Barack Obama sier «vi må kjempe mot hatefull retorikk mot dem som ser annerledes ut, elsker annerledes eller ber annerledes».

Forsamlingen i synagogen i Tree of Life ble stiftet for 150 år siden i et nabolag som historisk har vært et senter for det jødiske miljøet i Pittsburgh. 80 prosent av nabolagets beboere svarte i en spørreundersøkelse i 2017 at de var bekymret over voksende antisemittisme.

(©NTB)

Mest sett siste uken