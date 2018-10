Verste valgresultat for Merkels parti på 50 år i Hessen

Statsminister Angela Merkels parti CDU fikk bare 27 prosent av stemmene under delstatsvalget i Hessen søndag. Koalisjonspartner De Grønne fikk 19,8 prosent.

Valgresultatene natt til mandag bekrefter det verste resultatet siden 1966 for Merkels kristelige demokrater (CDU). De raser ned 10 prosentpoeng fra forrige valg, mens delstatskoalisjonspartner De Grønne gikk fram 8,7 prosentpoeng.

Det ble også krisevalgresultat for CDUs føderale koalisjonspartnerne, sosialdemokratiske (SPD), som i likhet med De Grønne ligger an til å få 19,8 prosent av stemmene.

Hessen, som blant annet består av Frankfurt, anses som en svært viktig pekepinn på hvorvidt Merkels regjering vil bli sittende ut perioden. Merkels kristenkonservative parti CDU har hatt makten i Hessen i 19 år, og før det var delstaten en av SDFs viktigste bastioner. Nå har altså begge regjeringspartiene tapt stemmer der.

På forhånd har analytikere spådd at et katastrofalt valgresultat i Hessen for enten ett av partiene eller begge, kan få følger for SPD og CDUs regjeringssamarbeid.

Det innvandringsfiendtlige partiet Alternativ for Tyskland (AfD) fikk for øvrig 13,1 prosent av stemmene og får dermed nå plass i det eneste av landets delstatsparlamenter hvor de så langt ikke var representert.

Frivillige demokratier (FDP) fikk 7,5 prosent og venstrepartiet 6,3 prosent av stemmene.

