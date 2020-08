Vestafrikanske land med klare krav til Malis kuppmakere

Vestafrikanske statsoverhoder krever at kuppmakerne i Mali umiddelbart overlater makten til en sivil overgangsregjering og holder valg innen tolv måneder.

Overgangen må finne sted i samråd med Malis forfatningsdomstol, politiske partier og andre sivile organisasjoner, sier Nigers president Mahamadou Issoufou, som også er leder for den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS.

Sanksjonene som ECOWAS innførte etter kuppet, kan da gradvis fjernes, sier han. Kravene ble formulert i løpet av et to dager langt videomøte blant ECOWAS' 15 medlemsland.

En gruppe offiserer grep makten i Mali 18. august i et statskupp der de pågrep president Ibrahim Boubacar Keita. Keita og statsminister Boubou Cisse er senere blitt løslatt.

Kuppet kom som et sjokk på Malis vestafrikanske naboer og den tidligere koloniherren Frankrike. De er alle bekymret for økt ustabilitet i et land som er rammet av et islamistisk opprør, etniske motsetninger og dype økonomiske problemer.

Kuppet fant sted etter at titusener av opposisjonelle deltok i demonstrasjoner mot Keita, som de beskyldte for valgfusk under det siste valget i Mali i april.

