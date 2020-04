Video viser Bolsonaro bryte smittevernregler – igjen

Brasils president Jair Bolsonaro har nok en gang skapt reaksjoner ved ikke å respektere de anbefalingene hans egen regjering har gitt for å hindre koronasmitte.

En ny video viser Bolsonaro idet han er innom et bakeri i hovedstaden Brasilia torsdag kveld. Her spiser og drikker han mens en rekke personer står rett ved ham. Noen av dem har munnbind på, men ikke Bolsonaro.

Videoen er lagt ut på Twitter av presidentens sønn, Eduardo.

Det er innført regler om sosial distanse i Brasilia som blant annet innebærer at bakerier kun får lov til å selge take away.

(©NTB)