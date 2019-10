Vietnamesiske myndigheter samler DNA-prøver

I Vietnam samler myndighetene inn DNA-prøver fra familier som frykter at de har slektninger blant de 39 døde som ble funnet i en lastebil i Storbritannia.

Det opplyser både sikkerhetskilder og representanter for familiene søndag.

– Vi har begynt å samle inn hår- og blodprøver fra familiene til de antatte ofrene, sier en tjenestemann til AFP.

Nyhetsnettsiden VNExpress skriver at politiet i Nghe An-provinsen deltar i innsamlingen, og at 24 vietnamesiske familier så langt har kontaktet lokale myndigheter for å melde slektninger savnet.

De frykter at familiemedlemmer var blant de 39 som ble funnet døde i kjølevogna på en lastebil i Grays i Essex i Storbritannia onsdag.

Essex-politiet siktet lørdag en 25 år gammel lastebilsjåfør fra Nord-Irland for blant annet uaktsomt drap og menneskesmugling. Han skal fremstilles for retten mandag.

Tre andre som er mistenkt i saken, ble lørdag løslatt mot kausjon.

