Vietnams president er død

Vietnams president Tran Dai Quang er død. Han ble 61 år gammel.

Ifølge Vietnams offisielle nyhetsbyrå døde Quang fredag på militærsykehuset i Hanoi grunnet alvorlig sykdom. De oppgir ikke flere detaljer.

Quang tok imot USAs president Donald Trump under hans første statsbesøk til det kommunistiske landet i fjor. Quangs siste offentlige opptreden var under en samling i det regjerende Kommunistpartiet og under mottakelsen av en kinesisk delegasjon onsdag.

Offentligheten så ikke den vietnamesiske presidenten i mer enn en måned i fjor, noe som utløste spekulasjoner rundt helsen hans.

Tidligere sikkerhetsminister Quang ble valgt som Vietnams president i 2016. Han var en av landets tre mektigste ledere, sammen med kommunistpartileder Nguyen Phu Trong og statsminister Nguyen Xuan Phuc.

