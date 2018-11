Vil restarte Shrek-serien

Både «Shrek» og «Pus med støvler» ligger an til å få en ny runde på kinolerretet.

Animasjonsfilmen «Shrek» gjorde stor suksess da den hadde premiere i 2001.

Oscar for beste animerte film, tre oppfølgere og en «Broadway»-musikal var bare noen av resultatene etter det første eventyret om det grønne trollet.

Nå har skaperen av en annen vellykket filmserie, «Grusomme Meg», fått i oppgave å gjenoppstarte både «Shrek» og spin-off-filmen «Pus med støvler».

Men selv om Universal Pictures har gitt Chris Meledandri oppdraget med å skape helt nye historier om det sjarmerende trollet til nye generasjoner, planlegger ikke animasjonsguruen å endre totalt på serien.

En stor del av populariteten til filmene har nemlig vært skuespillerensemblet som ga stemmer til karakterene, med stjerner som Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz og Antonio Banderas.

STJERNELAG: Antonio Banderas, Mike Myers, Cameron Diaz og Eddie Murphy i ferd med å promotere oppfølgeren, «Shrek 2» i 2004.

- Når du ser tilbake på de vokale prestasjonene er de helt utrolige. Selv om man kan argumentere for at serien bør gjøres helt om på, føler jeg min egen nostalgi gjør at jeg vil gå tilbake til de originale karakteristikkene, forteller Meldandri til Variety før han legger til:

- Utfordringen nå bli å finne på noe som ikke føles som kun en ny oppfølger i rekken.

Ønsket om gjenfortellingen skal ha kommet etter at Universals moderselkap, Comcast, kjøpte Dreamworks Animation, studioet bak «Shrek», i 2016.

De originale filmene gjorde også stor suksess på norske kinoer, med kjente norske stemmer som Asgeir Borgemoen, Iren Reppen og Thomas Giertsen.

