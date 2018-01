Ville detaljer fra innsiden av Trump-leiren

Ivanka Trump drømmer om å bli USAs første kvinnelige president – og gjør narr av sin fars hårsveis.

NEW YORK (Nettavisen): Journalist Michael Wolff kommer i neste uke ut med en bok med tittelen «Fire and Fury: Inside the Trump White House». Boka er basert på «samtaler og intervjuer over en periode på 18 måneder med presidenten, de fleste høytstående medlemmer av staben hans og mange som disse snakket med», skriver The Guardian.

Den første detaljen som skapte oppstandelse her i USA, var at tidligere rådgiver Steve Bannon mener at det var «forrædersk» av Donald Trump jr. og Jared Kushner å møte representanter fra Russland i juni 2016.

Bannon mener at dette møtet burde ha blitt rapportert til FBI, skriver Wolff i boka.

- Da han fikk sparken, mistet han ikke bare jobben, han mistet også forstanden, svarer president Trump ifølge Associated Press.

Michael Wolff har publisert et utdrag av boka hos New York Magazine. Det er ingen overdrivelse å si at den byr på flere oppsiktsvekkende påstander. Politico har plukket ut noen av de villeste:

Trumps team var bekymret over hans evne til å ta til seg informasjon og fatte beslutninger, ettersom han ifølge Wolff «ikke leser, ikke engang skumleser».

- Det var som å forsøke å finne ut hva et barn vil, sier tidligere assisterende stabssjef Katie Walsh i boka.

Påstanden underbygges ved at han ikke visste hvem John Boehner er. Boehner var tidligere speaker i Representantenes hus og ble foreslått som stabssjef. Trump har imidlertid kritisert Boehner på Twitter tidligere, tilbake i 2015, skriver New York Daily News.

Trump regnet med å tape presidentvalget. Det gjorde angivelig også teamet hans. I boka påstår Wolff at Kellyanne Conway klandret republikanernes daværende partiformann Reince Priebus for valgtapet og at Michael Flynn sa til venner at «det bare var dumt å ta imot 45.000 dollar for en tale i Russland dersom de vinner valget».

På valgdagen så Trump ifølge Trump jr. «ut som om han hadde sett et spøkelse».

PRESIDENT Donald Trump er angivelig rasende etter at et bokutdrag ble publisert i amerikanske medier onsdag.

En annen spesiell detalj i boka omhandler hans matvaner, nærmere bestemt hans preferanse for McDonald’s. Det skyldes ikke bare at han liker maten deres, men ifølge Wolff «fordi ingen visste at han kom og maten ble tilberedt trygt», så det er ingen fare for at noen forgifter ham.

I boka hevder også Wolff at Ivanka Trump har ambisjoner om å bli USAs første kvinnelige president. Også ektemannen Jared Kushner vurderer en politisk karriere, hevder forfatteren.

«Dem imellom har de inngått en åpenhjertig avtale: Hvis det en gang i framtiden åpner seg en mulighet, skal hun stille som presidentkandidat. Den første kvinnelige presidenten, tenker Ivanka, blir ikke Hillary Clinton; det blir Ivanka Trump», skriver Wolff.

Ivanka Trump synes ifølge boka også at farens hårsveis er komisk.

«Hun behandler sin far med en viss avstand, til og med ironi, og går så langt som å gjøre narr av hans hentesveis til andre. Hun beskriver ofte til venner hvordan frisyren skapes», skriver Wolff.

Trump er ifølge boka skallet på toppen, men det lange håret på sidene hentes opp til toppen og rører til en sirkel som så gres bakover og sikres med en stivende hårspray.

Utdragene fra boka har skapt oppstandelse her i USA onsdag. CNNs Jake Tapper gjorde blant annet boka til hovedtema i sitt program «The Lead».

Pressesekretær Sarah Sanders i Det hvite hus avfeier innholdet i boka og hevder at den er full av falske og villedende påstander fra individer som ikke har tilgang av betydning i Det hvite hus.

