Vinterstorm fører til unntakstilstand i New York

Skolene er stengt, flyavganger kanselleres og folk oppfordres til å holde seg inne.

NEW YORK (Nettavisen): Vinterens første store snøfall har ankommet New York og fått med seg kraftig vind på ferden.

SISTE: Alle flygninger ved JFK og LaGuardia er kansellert eller utsatt.

Den omtales som en «syklonbombe» fordi lufttrykket har falt med 53 millibar på bare 21 timer, mer en det dobbelte av hva som skal til for at meteorologene bruker begrepet «bombogenesis», melder CNN.

Syklonbomben treffer store deler av USAs østkyst. Torsdag erklærte guvernør Andrew Cuomo i New York unntakstilstand i den sørlige delen av delstaten, altså Westchester, Suffolk County, Nassau County og New York City. Han regner med at været vil bli verre utover dagen.

Det er ventet mellom 15 og 25 centimeter snø i New York City torsdag. Gradestokken viser bare fire minusgrader, men på grunn av vinden føles det som -13. Natt til fredag skal temperaturen falle åtte grader til.

- Dersom du er nødt til å dukke opp på jobben, så gjør du det, men det kommer til å bli en stygg, vanskelig reisevei og det bør du være forberedt på, sier Cuomo ifølge New York Daily News.

- Hvis du ikke er nødt til å gå ut, bør du holde deg inne.

Allerede onsdag kom meldingen om at alle skolene i New York holdes stengt torsdag.

SKIBRILLER var gode å ha i New York torsdag morgen. Denne kvinnen var på vei mot T-banen ved Atlantic Avenue og Barclays Center i Brooklyn.

SYKLISTER har vært ute en vintermorgen før i New York City.

EN ARBEIDER rydder fortauet langs Atlantic Avenue i Brooklyn.

Over 450 flygninger er kansellert hos Newark Liberty International, mens alle hos LaGuardia og John F. Kennedy International er kansellert eller utsatt.

I delstaten New Jersey har guvernør Chris Christie erklært unntakstilstand for fire kommuner.

Over 46.000 mennesker langs østkysten av USA er uten strøm ved 17.00-tiden norsk tid.

Minst 16 mennesker i USA er antatt å ha mistet livet på grunn av kulden som herjer landet denne uka, ifølge CNN. Seks av dem i Wisconsin og fire i Texas.

Mest sett siste uken