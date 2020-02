Virussmittet pasient i California gikk dager uten testing

En pasient som har fått konstatert det nye koronaviruset i California, gikk flere dager uten å bli testet for sykdommen, skriver New York Times.

Leger mistenkte at pasienten var smittet og ba om testing, men på grunn av strenge føderale kriterier tok det tid, skriver avisen. Vedkommende kan være den første som er blitt smittet fra andre i USA, ifølge den amerikanske smittevernetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Smitteveien er ukjent, men CDC sier det er mulig at vedkommende kan ha fått viruset fra en person som hadde vært på reise.

Etter tiltakende, tverrpolitisk kritikk mot den amerikanske regjeringens innsats for å hindre en epidemi, kunngjorde president Donald Trump at visepresident Mike Pence skulle koordinere innsatsen. Han sa samtidig at risikoen for den amerikanske befolkningen var «veldig lav».

(©NTB)