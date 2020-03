Virussmittet tolvåring døde i Belgia

En tolv år gammel jente er død i Belgia. Jenta hadde feber i tre dager før hun døde og testet positivt for covid-19, opplyser belgiske helsemyndigheter.

Dødsfall i så ung alder skjer svært sjeldent, sier en talsperson for helsemyndighetene, Emmanuel Andre, og legger til at de er rystet over dødsfallet.

Ingen ytterligere detaljer om helsetilstanden til den tolv år gamle jenta er blitt offentliggjort, heller ikke om hun hadde noen underliggende sykdom.

Det er det første virusdødsfallet som er registrert blant barn i Belgia under koronakrisen. 705 koronasmittede personer er så langt døde i landet med drøyt 11 millioner innbyggere, og 12.775 er bekreftet smittet.

