Visepresident Pence testet negativt for viruset

USAs visepresident Mike Pence og kona hans har testet negativt for koronaviruset. Det bekrefter Pences talsperson på Twitter lørdag.

– Fornøyd med å rapportere at covid-19-testresultatene kom negative tilbake for både visepresident Mike Pence og andredame Karen Pence, skriver Katie Miller på vegne av paret.

Visepresidenten og kona ble testet etter at et medlem av staben hans ble syk onsdag og testet positivt for koronavirus torsdag.

