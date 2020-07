Voldelige protester i Mali

Tusenvis av mennesker demonstrerte i Malis hovedstad Bamako fredag mot landets president. Protestene utartet, og minst én person er drept.

Demonstrantene protesterer mot president Ibrahim Boubacar Keita og krever at han må gå av.

Fredag blokkerte de flere veier, angrep parlamentsbygningen og stormet kontorene til landets statlige kringkasting. Minst én person ble drept i sammenstøtene med politiet.

President Keita er under hardt press og har fått mye kritikk for ikke å ha gjort nok for å stanse det langvarige jihadist-opprøret nord i landet.

(©NTB)