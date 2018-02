Voldsom eksplosjon i Leicester

Rapporteres om massive skader på bygg.

Politiet i Leicestershire melder søndag kveld om det de kaller en «alvorlig hendelse» i byen Leicester i England.

Alle nødetater er sendt til stedet, og politiet ber folk om å holde seg unna stedet. Opp mot 60 hustander skal være evakuert fra nærliggende områder.

Ifølge The Mirror skal det være snakk om en voldsom eksplosjon i en forretning i Hinckley Road, noen kilometer vest for sentrum av byen. Ifølge Sky News er det ingenting som tyder på at hendelsen skal være et terroristangrep.

Ifølge ambulansepersonell i Leicester skal fire personer være fraktet til sykehus i forbindelse med hendelsen.

- Tett røyk

Journalisten Laura Scigliano for den lokale radiokanalen Gem beskriver situasjonen overfor Sky News.

- Røyken er så tjukk at den river i halsen, sier hun litt etter klokka halv ti, norsk tid.

- Jeg kan ikke se noen flammer her jeg står nå - det er bare tjukk røyk.

Selv har Scigliano snakket med en kvinne som hørte et voldsomt smell.

- En mann sa han syntes det hørtes ut som en bombe, sier journalisten, som rapporterer om store ødeleggelser på stedet.

- Bygningen ser ut som om den har kollapset helt.

Travel gate

Scigliano forteller at Hinckley Road er en av hovedgatene inn mot sentrum, som «vanligvis er svært travel hver eneste dag».

Bygningen skal ha ligget like bak et busstopp, og skal ifølge The Mirror hatt en leilighet i en øvre etasje.

Det er forretningen Western Park Store som skal være rammet av eksplosjonen søndag kveld. Bildet er fra Googles gatebilde-tjeneste.

- Omtrent klokka sju (klokka åtte norsk tid, red.an.) hørte vi en voldsom eksplosjon. Det var nokså ekkelt, sier en beboer i nærheten av forretningen til lokalavisa Leicester Mercury.

- Vi gikk for å se ut av vinduet, og så massevis av røyk. Noen sekunder senere så vi svære, oransje flammer, sier beboeren.

«Pannekake-kollaps»

En talskvinne for brannvesenet i Leicester forteller til BBC like før klokka ti søndag kveld at brannmannskapene forsøker å få oversikt over situasjonen.

- Det er uvisst om personer er såret eller fanget på innsiden, sier hun til statskanalen.

- Det er en toetasjers bygning med en loftsseksjon som er rammet av en såkalt «pannekake-kollaps», forteller hun.

This is the scene in Hinckley Road in #Leicester where @leicspolice have declared a major incident. Locals report hearing a loud explosion. Emergency services are at the scene. pic.twitter.com/Td3i06ZkFU — Gem News (@wearegemnews) February 25, 2018

