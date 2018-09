Voldtektstiltalt kulturprofil varetektsfengslet i Sverige

Den fransk-svenske voldtektstiltalte teaterregissøren Jean-Claude Arnault er i Stockholm tingrett varetektsfengslet.

Mandag var siste dag av rettssaken mot ham, og påtalemyndigheten krevde at Arnault måtte varetektsfengslet.

– Han risikerer lang fengselsstraff og det kan være veldig fristende for ham å dra til utlandet, sa aktor Kristina Voigt på en pressekonferanse mandag formiddag.

Kort tid etter ga tingretten i Stockholm aktoratet medhold.

Rettssaken har foregått bak lukkede dører etter begjæring fra kvinnen som har anmeldt Arnault for voldtekt. Arnault er tiltalt for to tilfeller av voldtekt.

Også de avsluttende prosedyrene har blitt holdt bak lukkede dører.

Arnaults forsvarer Björn Hurit har sagt at hans klient avviser alle anklager.

Saken har vakt stor oppmerksomhet i Sverige ettersom den har spilt en sentral rolle for konflikten som rammet Svenska Akademien tidligere i år, og som førte til at flere medlemmer av den ærverdige institusjonen gikk av. Skandalen har også medført at det ikke blir delt ut noen nobelpris i litteratur i år.

Arnault er gift med den svenske poeten Katarina Frostenson, et av de avgåtte medlemmene.

I kjølvannet av metoo-kampanjen høsten 2017 beskyldte i alt 18 kvinner Arnault for seksuelle overgrep og trakassering.

Flere kvinner politianmeldte ham, men forholdene han nå er tiltalt for, gjelder kun en av dem. Hun har anklaget ham for to tilfeller av voldtekt i 2011, hvorav den ene skal ha skjedd mens hun sov.

(©NTB)

