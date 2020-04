Volkswagen rammet av brå salgssvikt

Volkswagen nedjusterer utsiktene for 2020 etter et markant fall i omsetningen under koronakrisen.

Bilgigantens kvartalsrapport viste torsdag en omsetning på 55 milliarder euro i første kvartal i år, ned fra 60 milliarder euro i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet falt samtidig til 900 millioner euro. I første kvartal 2019 hadde selskapet til sammenligning et driftsresultat på 3,9 milliarder euro. Volkswagen planlegger nå å gjenoppta produksjon ved sine fabrikker i Europa og Nord-Amerika. (©NTB)

