Volkswagens overskudd steg kraftig i forrige kvartal

Volkswagens overskudd steg med 24 prosent i årets andre kvartal. Selskapet som ble tatt for utslippsjuks, har tatt en større bit av det globale bilmarkedet.

Det er spesielt salget av bilmerkene Skoda og Porsche som har bidratt til det gode resultatet, mens inntektene fra salg av Audi har gått ned.

Sjeføkonom Frank Witter fastslo torsdag at Volkswagen-gruppen til tross for en generell nedgang i bilsalget verden over, har greid å ta en større bit av markedet. Den tyske bilprodusenten opplyser også at det gode resultatet skyldes at mer lønnsomme kjøretøy utgjør en større andel av bilene som ble solgt.

Overskuddet etter skatt steg til 4,11 milliarder euro (nær 40 milliarder kroner), sammenlignet med 3,31 milliarder euro (knapt 32 milliarder kroner) i samme kvartal i fjor.

Selv om antall solgte biler går noe ned, har nettoinntektene økt med 6,6 prosent, til 65,18 milliarder euro (628 milliarder kroner) i april, mai og juni.

I årets første halvår har selskapets overskudd steget med 10 prosent til 9 milliarder euro sammenlignet med samme periode i fjor.

For hele 2019 er salgsinntektene ventet å bli 5 prosent høyere enn i fjor til tross for utfordringer knyttet til handelskonflikter, økt konkurranse og skiftende valutakurser.

