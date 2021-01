Von der Leyen: EU får 40 millioner doser fra AstraZeneca i første kvartal

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier EU får 40 millioner vaksinedoser fra AstraZeneca i første kvartal, 9 millioner flere enn tidligere anslått.

EU har havnet i en hissig krangel med det britisk-svenske selskapet etter meldingen om at vaksineleveransene i første kvartal vil bli langt lavere enn forventet.

Partene har i helgen hatt møter, og søndag kveld la von der Leyen ut en Twitter-melding der hun skriver at det er gjort framskritt.

– AstraZeneca vil levere ytterligere 9 millioner doser i første kvartal, totalt 40 millioner, sammenlignet med forrige ukes tilbud. De vil starte leveransene en uke tidligere enn planlagt, skriver hun.

Hun føyer også til at selskapet vil utvide produksjonskapasiteten i Europa.

Fortrinnsrett?



Før selskapet meldte om forsinkelser i forrige uke, var planen at EU-landene og Norge skulle få 80 millioner av AstraZeneca-Oxford-vaksinen i første kvartal, og like mange i andre kvartal. Folkehelseinstituttet kunne søndag kveld ikke si noe om hvor mange doser Norge vil få av de ni millioner ekstra vaksinene.

Meldingen om forsinkelsen vekket sinne og fortvilelse i europeiske land som hadde planlagt at den billige vaksinen skulle spille en stor rolle i kampen mot pandemien.

Brussel har implisitt anklaget AstraZeneca for å gi Storbritannia fortrinnsrett ved levering av vaksinen, på bekostning av EU. Det har ført til en offentlig krangel og en serie oppvaskmøter, og EU har på kort varsel innført eksportkontroll for koronavaksiner.

Systemet innebærer at legemiddelselskaper må registrere all eksport av vaksiner som er produsert i EUs medlemsland. Hvis vaksiner EU mener medlemslandene har rett på forsøkes eksportert, kan unionen sette foten ned.

Drama



Fredag kveld tok saken enda en dramatisk vending, da det noen timer så ut som om EU ville bruke en nødparagraf i brexitavtalen for å innføre eksportkontroll også til Nord-Irland. Det britiskadministrerte territoriet er fortsatt omfattet av EU-regler, som en del av kompromisset som ble inngått for å hindre en såkalt «hard» grense mellom Irland og Nord-Irland.

Etter skarpe britiske reaksjoner måtte EU rykke ut og slå fast at det ikke var tilfellet.

AstraZenecas vaksine ble fredag godkjent i EU, som den tredje koronavaksinen i rekken. Den er utviklet i samarbeid med universitetet i Oxford. Britiske myndigheter godkjente vaksinen rett før nyttår og var også tidligere ute enn EU med å legge inn bestilling.

Vaksinen er godkjent for alle over 18 år, selv om EU mener at effekten av den for de eldste ikke er godt nok undersøkt.

(©NTB)

