Von der Leyen oppfordrer til samhold mellom EU og AU

EU-kommisjonens nye president Ursula von der Leyen oppfordrer til samhold mellom Den europeiske union (EU) og Den afrikanske union (AU).

Den 61 år gamle tyskeren er på sitt første besøk utenfor Europa som sjef for EU-kommisjonen. Hun ankom lørdag Addis Abeba i Etiopia, som er hovedsetet for AU.

– Det er kun samhold som vil styrke våre kontinenter i en verden som er i stadig endring. Den afrikanske unionen er en partner som jeg regner med, sier von der Leyen.

Hun sier at hun besøker Etiopia for å lytte til trender og utvikling som former kontinentet, i tillegg til å lære om politiske og økonomiske prioriteringer.

EU-sjefen startet sitt besøk med å møte Moussa Faki, som er leder av AU-kommisjonen. Senere skal hun også møte landets statsminister Abiy Ahmed, som er vinneren av årets Nobels fredspris, samt president Sahle-Work Zewde.

