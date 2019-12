Vrakrester funnet i søk etter savnet militærfly i Chile

Et skip som deltar i søket etter et militærfly som antakeligvis styrtet utenfor Chile, har funnet vrakrester flytende i havet, opplyser landets luftforsvar.

Skipet fant vrakrester som fløt i havet, opplyste Eduardo Mosquiera i det chilenske luftforsvaret på en pressekonferanse onsdag. Han sa at vrakrestene kan tilhøre en av bensintankene på flyet.

Flygeledelsen mistet tirsdag kontakt med flyet, som er av typen C-130 Hercules, da det var på vei fra Punta Arenas i Chile til Eduardo Frei-basen i Antarktis. 38 personer befant seg om bord på flyet.

Det har blitt satt i verk en stor leteaksjon etter at flyet ble savnet, og Chiles luftforsvar fastslo tidlig at de antok at flyet hadde styrtet.

