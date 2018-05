Vulkan på Hawaii har fått utbrudd

En askesøyle sto 9.100 meter til værs etter at vulkanen Kilauea på Hawaii brøt ut torsdag morgen.

Beboere i en by i nærheten melder om små mengder aske etter at vulkanen eksploderte ved 6-tiden torsdag morgen. Eksplosjonen varte trolig i bare noen minutter, opplyser geofysiker Mike Poland ved det amerikanske jordskjelvsenteret (USGS).

To timer etter utbruddet viset nettkameraer en støvsøyle som steg opp fra vulkanen. Det dreier seg trolig om en blanding av damp og aske, uttaler Poland.

I forkant av torsdagens utbrudd hadde en rekke sprekker åpnet seg flere kilometer øst for krateret og dekket bebygde strøk med lava. Minst 26 boliger og ti andre bygninger ble ødelagt av lavaen. I forkant var beboerne blitt evakuert.

Vulkanens krater ligger i en nasjonalpark som har vært stengt siden 11. mai. Det er ikke ventet at utbruddet vil føre til tap av menneskeliv, som følge av evakueringstiltakene som ble iverksatt på forhånd, uttaler myndighetene.

Kilauea er en av verdens mest aktive vulkaner. Den er én av fem vulkaner som utgjør øya Big Island på Hawaii.

I 1924 mistet én person livet da vulkanen fikk utbrudd. Den gang sendte vulkanen steiner, aske og støv høyt opp i lufta i 17 dager før utbruddet var over.

Navnet Kilauea betyr «å spy» eller «mye spredning» på lokalspråket. Vulkanen har altså fått sitt navn fordi den er svært aktiv. Siden 1952 er det registrert 35 utbrudd.

