Den indonesiske øya Sulawesi er rammet av et vulkanutbrudd, få dager etter at et kraftig jordskjelv tok livet av over 1.400 mennesker. Fly advares mot askeskyen.

Vulkanutbruddet på Soputan-fjellet nord på Sulawesi sendte onsdag aske 6.000 meter opp i luften, noe som kan påvirke flytrafikken til den hardt prøvede øya.

Flyselskaper ble onsdag advart om at asken kan ramme flymotorene.

Det er ikke meldt om evakueringer som følge av vulkanutbruddet, men det er etablert en sone på opp til 6,5 kilometer rundt fjellet, og mennesker bes om å holde seg unna.

Advarslene kommer samtidig som 200.000 mennesker på øya har behov for umiddelbar nødhjelp som følge av fredagens jordskjelv noen mil lenger sør. FN har uttrykt stor frustrasjon over den sene nødhjelpsresponsen. Det haster og behovene er enorme, ifølge organisasjonen.

Imens begynner tiden å renne ut for mennesker som er blitt liggende under sammenraste bygninger. Redningsarbeidere har nå svært lite håp om å finne flere overlevende. Blant annet antas det at det fortsatt ligger rundt 60 mennesker begravd under et sammenrast hotell i kystbyen Palu.

Indonesia har over 120 aktive vulkaner. Landet er også svært utsatt for jordskjelv, og vulkanen kan ifølge en indonesisk ekspert ha blitt utløst av jordskjelvet, som også førte til at en flere meter høy tsunamibølge slo innover land og bidro til enda større ødeleggelser.

Indonesias nøddirektorat opplyste onsdag at over 1.400 mennesker er bekreftet omkommet. Mange er fortsatt savnet.

Mest sett siste uken