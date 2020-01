Vulkanutbrudd nær Manila på Filippinene

Taal-vulkanen sør for Filippinenes hovedstad Manila har fått utbrudd og farenivået er hevet.

Vulkanen, som ligger i Batangas-provinsen, 66 kilometer sør for Manila, spyttet søndag damp og aske rundt 100 meter opp i lufta.

Filippinenes seismologiske institutt (Phivolcs) har hevet farenivået til to, noe som betyr at det kan komme et større utbrudd med det første.

Taal-vulkanen er Filippinenes nest mest aktive og et populært utfartssted. Publikum advares nå mot å komme for nær på grunn av fare for kraftige utblåsninger og giftige gasser.

