Wall Street åpnet med oppgang etter mellomvalget i USA

De viktigste indeksene på New York-børsen åpnet alle med oppgang etter at det gikk som forventet i det amerikanske mellomvalget.

De fleste investorer og analytikere hadde på forhånd regnet med republikansk flertall i Senatet og demokratisk flertall i Representantenes hus.

Onsdag åpnet industriindeksen Dow Jones opp 0,89 prosent, bredere Standard & Poor's opp 0,97 prosent, og teknologitunge Nasdaq opp 0,96 prosent.

Oppgangen tolkes som et lettelsens sukk over at valget gikk som forventet.

– Dette har fjernet et usikkerhetsmoment som har ført til økt usikkerhet i markedene de siste ukene, påpeker Patrick O'Hare fra Briefing.com.

