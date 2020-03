Wall Street åpnet ned, men har snudd til pluss

New York-børsene åpnet ned fra start, men svingte opp igjen etter rundt en times handel torsdag. Alle de tre toneangivende indeksene stiger.

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen er etter én times handel opp rundt 2 prosent, mens industriindeksen Dow Jones er opp 0,6 prosent og den bredt sammensatte S&P 500-indeksen er opp 0,7 prosent.

Markedene i USA har den siste tiden vært svært ustabile fordi investorene veier den økende sannsynligheten for en lavkonjunktur på den ene siden mot en enorm beredskapsinnsats fra myndighetene i land verden over for å støtte økonomien.

Onsdag ble en dyster dag på Wall Street med en bred nedgang på mellom 4,7 og 6,3 prosent på de ulike indeksene. Dagen før hadde New York-børsene en solid oppgang.

