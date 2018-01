Wall Street Journal: - Trump betalte én million for pornostjernes taushet

Avtalen ble inngått en måned før valget i november 2016, skriver avisen.

NEW YORK (Nettavisen): Avisen Wall Street Journal melder fredag at USAs president Donald Trump i oktober 2016 inngikk en avtale med pornostjernen Stephanie Clifford om at hun ikke skulle uttale seg om et seksuelt møte de to angivelig har hatt.

Stephanie Clifford bruker navnet Stormy Daniels i pornobransjen.

Michael Cohen, som i årevis har jobbet som advokat for Trump-organisasjonen, tok seg av håndteringen.

Clifford fikk ifølge avisen 130.000 dollar, cirka én million norske kroner, for å signere på avtalen om konfidensialitet.

De to møttes under en kjendisturnering i golf i 2006 i Lake Tahoe, ifølge kildene til Wall Street Journal. Dette var året etter at Donald Trump giftet seg med Melania.

Trump har tidligere blitt anklaget for seksuell trakassering av flere kvinner, noe han selv bestrider. I dette tilfellet er det ikke snakk om noe annet enn frivillig interaksjon.

- Dette er gamle, resirkulerte meldinger som ble publisert og sterkt benektet før valget, sier en talsmann for Det hvite hus til Wall Street Journal.

Michael Cohen svarer slik:

- Dette er nå andre gang dere tar opp elleville påstander om min klient. Dere har forsøkt å fremme dette falske bildet i over et år, til tross for at det har blitt konsekvent benektet av alle parter siden minst 2011.

Wall Street Journal har tidligere skrevet at Stephanie Clifford har vært i samtaler med «Good Morning America» hos ABC om en opptreden der for å diskutere Trump.

