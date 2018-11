Wall Street stengte med nedgang

Fallende oljepriser bidro til at børsene i New York falt fredag. Markedet har opplevd en korrigering på rundt 10 prosent de siste ukene.

Prisen på amerikansk lettolje falt 7,8 prosent til 50,39 dollar per fat, noe som gjenspeiler bekymringer i markedet for at en svakere verdensøkonomi kan ramme etterspørselen.

På New York-børsen var det kortere åpningstid dagen etter thanksgiving. Både Dow Jones og den bredere S&P 500-indeksen falt 0,7 prosent i løpet av dagen, mens hovedindeksen på Nasdaq-børsen var ned en halv prosent.

Med fredagens nedtur har S&P 500 falt med 10,2 prosent siden rekordnoteringen 20. september, i det som omtales som en korrigering i markedet. For Dow Jones-indeksen har nedgangen har vært på 9,5 prosent siden 3. oktober. Også teknologitunge Nasdaq har opplevd en korrigering.

Den forrige korrigeringen inntraff i februar, og i 2018 er det for første gang siden andre verdenskrig to korrigeringer av S&P-indeksen i samme kalenderår.

– Korrigeringer er vanlig, men har ikke vært vanlig under dagens forhold, der Federal Reserve har holdt renten nær null i flere år, sier markedsanalytiker Quincy Krosby i Prudential Financial.

(©NTB)

